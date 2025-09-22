Organizados por centros universitarios, con pancartas y al grito de exigencias, un grupo de por lo menos 600 estudiantes de la UdeG marcharon este lunes sobre avenida Juárez. Ming, alumna de Física del CUCEI, argumenta que no se sienten representados ni atendidos por los directivos universitarios.

“Primero, una sanción a los administrativos que nos agredieron, porque después de ver los videos nos dimos cuenta e identificamos a varios de los administrativos que son parte del grupo de choque que nos mandaron. También exigimos la disolución de la FEU como organismo y que los estudiantes, en asambleas organizadas, sean los que tomen las decisiones verdaderas.”

Los estudiantes tomaron avenida Juárez para dirigirse hacia Palacio de Gobierno en la zona centro de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)