Esta mañana se registró en sismo de magnitud 5.4 en la costas de Jalisco, informa el Servicio Sismológico Nacional.

El organismo informa que el temblor ocurrió a las 8:24 de la mañana con epicentro a 223 kilómetros de Cihuatlán, Jalisco.

Por su parte, autoridades de Protección Civil estatal informan que, hasta el momento, no se han recibido reportes de percepción ni afectaciones.