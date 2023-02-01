Esta mañana se registró en sismo de magnitud 5.4 en la costas de Jalisco, informa el Servicio Sismológico Nacional.
El organismo informa que el temblor ocurrió a las 8:24 de la mañana con epicentro a 223 kilómetros de Cihuatlán, Jalisco.
Por su parte, autoridades de Protección Civil estatal informan que, hasta el momento, no se han recibido reportes de percepción ni afectaciones.
Se registra sismo de magnitud 5.4 en las costas de Jalisco
