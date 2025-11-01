Al grito de Carlos no murió el gobierno lo mató, este lunes estudiantes y ciudadanos realizaron una manifestación pacífica por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Con pancartas y vestidos de negro, los cientos de jóvenes recorrieron el municipio hasta la pérgola, para exigir justicia y un alto a la violencia en Michoacán, provocada por el crimen organizado.

Alberto Jiménez, líder estudiantil, señala que la marcha que comenzó a las siete de la mañana no tiene tintes políticos, sino demandar paz para Uruapan, el tercer municipio a nivel nacional con la peor percepción de seguridad.

Participaron estudiantes de la Universidad Don Vasco, el Tecnológico, la Universidad Michoacana y el Politécnico entre otros. En Morelia, estudiantes se manifestarán a las 12 del medio día.