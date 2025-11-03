En vista de que las negociaciones continúan y avanzan por buen camino, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, descarta la posibilidad de nuevos bloqueos carreteros por parte de productores de maíz.

El funcionario estatal indica que se analiza con el sector industrial, el monto de las pérdidas materiales que dejaron los cierres de la semana pasada, por alrededor de 36 horas.