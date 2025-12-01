La Corte del Distrito Este de Brooklyn adelantó para el 12 de enero próximo la audiencia de sentencia del narcotraficante, Ismael “El Mayo” Zambada.

La defensa deberá presentar su memorándum de sentencia antes del 29 de diciembre, mientras que la respuesta del gobierno se entregará el 5 de enero

Zambada alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses que incluye el pago de 15 mil millones de dólares y evita que se le imponga la pena de muerte, aunque podría recibir cadena perpetua.