México recibió en octubre de 2025 un total de 5 mil 635 millones de dólares en remesas, una baja anual de 1.7 por ciento, con lo que suman siete meses consecutivos a la baja.

Especialistas explican que la disminución responde al crecimiento extraordinario de 2024, además que el flujo perdió 11.1 por ciento de poder de compra por la apreciación del peso y la inflación.

Pese al aumento en el número de operaciones, analistas advierten riesgos para los próximos meses ante el endurecimiento de políticas migratorias, mayores controles antilavado y posibles impuestos a los envíos.