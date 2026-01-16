La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una alerta a aerolíneas por posibles actividades militares e interferencias en sistemas de navegación satelital al volar sobre México y Centroamérica.
El aviso, vigente por 60 días a partir de este viernes, incluye a Panamá, Colombia, Ecuador y zonas del Pacífico oriental.
Advierte que las aeronaves militares estadounidenses podrían operar a altitudes inusuales, lo que representa posibles perturbaciones a los sistemas de navegación satelital.
Las aerolíneas fueron exhortadas a extremar precauciones y mantenerse atentas a los avisos durante el periodo señalado.
EU alerta por posibles interferencias aéreas en espacio aéreo de México
