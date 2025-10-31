Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela en una escalada contra el gobierno de Nicolás Maduro, según reportaron el Miami Herald y The Wall Street Journal.

Las fuentes citadas aseguran que los ataques podrían ocurrir “en días o incluso horas”, aunque el presidente Donald Trump no ha tomado una decisión final.

Los blancos incluirían puertos, bases navales y aeropuertos controlados por militares, presuntamente usados para el narcotráfico.

La ofensiva buscaría presionar la salida de Maduro y desmantelar el Cártel de Los Soles.

La ONU condenó los recientes bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, acusando al gobierno de violaciones al derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales.