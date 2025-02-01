La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.55 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 2 centavos comparado con la jornada de ayer.

Expertos financieros señalan que este viernes de Halloween, el peso cede terreno frente al dólar, a medida que el billete americano continúa al alza.

Lo anterior en un contexto donde los últimos datos económicos locales evidenciaron la desaceleración de la economía mexicana.