Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra una supuesta embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe, con saldo de dos tripulantes muertos.

La operación fue justificada como parte de la estrategia contra grupos catalogados como “narcoterroristas”.

Según el Comando Sur, la lancha operaba en rutas ilícitas, aunque no se presentaron pruebas concluyentes.

Especialistas y organismos de derechos humanos cuestionaron la legalidad de estos ataques, al advertir posibles ejecuciones extrajudiciales y falta de transparencia en las acciones militares. (Foto: Archivo)