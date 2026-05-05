Elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, adscritos a la unidad Código Violeta, localizaron y resguardaron a un niño de 10 años que abordó solo un camión en la colonia La Mezquitera, en Guadalajara.

El menor fue detectado por el chofer de la Ruta 52, quien alertó a las autoridades al notar que viajaba sin compañía.

Según el reporte, el niño salió de casa mientras su madre trabajaba, con la intención de reunirse con amigos.

Tras activar el protocolo de búsqueda, los oficiales lograron ubicar y contactar a la madre mediante labores de campo.

Bajo indicaciones del Ministerio Público de Ciudad Niñez, el menor fue valorado y posteriormente entregado a su familia sin presentar afectaciones. (Por Edgar Flores Maciel)