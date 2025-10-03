El gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de ayudas por más de 7 mil 500 millones de dólares para 223 proyectos energéticos en 16 estados demócratas.

Según un anuncio del Departamento de Energía, se cancelan apoyos para 223 proyectos que, según el gobierno, “no contribuían de manera significativa a satisfacer las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no generarían un retorno positivo de la inversión de los fondos públicos”.

El recorte supondrá un ahorro de aproximadamente 7 mil 560 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.