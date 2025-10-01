La madrugada de este viernes se registraron narcobloqueos en seis municipios de Zacatecas, donde tractocamiones fueron incendiados para obstruir los accesos carreteros.

El secretario general Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que los hechos ocurrieron en Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

Ante la emergencia, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron el Plan Antibloqueos con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal.

Aunque no se reportan personas fallecidas ni heridas, la circulación fue parcialmente restringida en algunos puntos.

Imágenes difundidas muestran varios vehículos calcinados, incluido un autobús cuyos pasajeros fueron obligados a descender en medio del caos.

Las autoridades pidieron mantener la calma y circular con precaución mientras continúan las labores para restablecer el tránsito.