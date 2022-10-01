Estados Unidos considerará la obesidad, el cáncer o tener hijos con necesidades especiales como razones para rechazar visas de inmigrante, en otra iniciativa del presidente Donald Trump para prohibir la entrada de extranjeros al país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a las embajadas estadounidenses sopesar condiciones como la obesidad al emitir visas de larga duración, bajo el argumento de que ser obeso puede “requerir atención costosa y prolongada”.

También le solicita a las embajadas evaluar si quien pide la visa tiene una persona a cargo con “discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales y requiere cuidados”.