En su primer informe al frente del DIF Guadalajara, Ana Gabriela Barragán resaltó los avances del organismo en apoyo a niñas, niños y adolescentes, personas mayores, familias de desaparecidos y población en situación de calle.

Destacó alianzas con universidades y empresas, como la incorporación laboral de adultos mayores en Oxxo y la formación académica de personal del DIF.

Con el programa “Familias de corazón”, 68 menores fueron canalizados a hogares de acogida y se concretaron nueve adopciones.

Además, la “Ruta de la salud” benefició a 550 menores en albergues y se entregaron 112 lentes.

El DIF otorgó más de un millón 200 mil servicios durante el año.

La alcaldesa Verónica Delgadillo reconoció el compromiso de Barragán, mientras DIF Jalisco reiteró su respaldo para fortalecer los programas asistenciales.