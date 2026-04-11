Delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron en Islamabad la primera fase de negociaciones directas, con intercambio de actas y un ambiente de “optimismo”, según fuentes diplomáticas.

El encuentro, mediado por Pakistán, representa el primer contacto presencial de alto nivel entre ambos países en años.

La representación estadounidense fue encabezada por JD Vance, mientras que por Irán participaron altos funcionarios legislativos y diplomáticos.

Las conversaciones podrían continuar en las próximas horas, mientras equipos técnicos revisan detalles del acuerdo.

El diálogo busca avanzar hacia una salida negociada al conflicto en la región.