Estados Unidos confirmó que realizó un ataque en aguas internacionales del océano Pacífico contra una embarcación que, según inteligencia militar, operaba en rutas de tráfico de drogas cerca de Venezuela.

La acción dejó dos personas muertas y una sobreviviente, por la cual se activó un operativo de búsqueda y rescate.

Este es el primer ataque reportado desde la captura de Nicolás Maduro el pasado tres de enero.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha realizado más de 35 operaciones similares en las costas venezolanas.