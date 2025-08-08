La Embajada de Estados Unidos en México anunció que, a partir del 2 de septiembre, menores de 14 años y personas mayores de 79 deberán presentarse a entrevista consular para solicitar visa, lo que elimina la exención que antes les aplicaba.

La medida permitirá excepciones caso por caso, según criterio del oficial consular.

Podrán evitar la entrevista quienes renueven una visa de turista de 10 años dentro del año posterior a su vencimiento y la hayan obtenido siendo mayores de edad.

También seguirán exentos los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales en categorías A-1, A-2 y C-3, salvo empleados domésticos de funcionarios.

Estas categorías aplican a personal diplomático, altos cargos, militares y sus familiares.