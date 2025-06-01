Un hombre de entre 40 y 45 años fue asesinado a balazos mientras estaba dentro de su camioneta en la colonia Los Puestos, de Tlaquepaque.

Autoridades informaron que la víctima, identificada preliminarmente como “El Primo” y presunto vendedor de vehículos, presentaba dos impactos de arma de fuego en el cuello.

En el lugar se localizaron tres casquillos calibre .32 y no se encontraron vidrios rotos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.