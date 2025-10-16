El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos luego del ataque con explosivos registrado contra la sede de la Fiscalía de Baja California, en la ciudad fronteriza.

La embajada confirmó que el atentado incluyó múltiples detonaciones y pidió a sus connacionales evitar la zona, mantenerse informado a través de medios locales y avisar a familiares y amigos sobre alguna situación similar.