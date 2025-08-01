La Secretaría de Educación de Sinaloa suspendió las clases en los municipios de Mazatlán, Elota, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Rosario y Escuinapa, debido a las lluvias y sus efectos.

La medida se tomó por recomendación de Protección Civil ante el pronóstico de precipitaciones fuertes en el sur del estado.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por vías oficiales y evitar transitar por calles inundadas o con escurrimientos.

En Mazatlán y municipios aledaños, Protección Civil realiza recorridos preventivos y reiteró llamar al 911 en caso de emergencia.