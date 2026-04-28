El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la emisión limitada de pasaportes especiales por el 250 aniversario de la Independencia, los cuales incluirán una imagen del presidente Donald Trump, lo que lo convertiría en el primer mandatario vivo en aparecer en este documento.

Los pasaportes estarán disponibles inicialmente en Washington, D.C., y solo bajo solicitud.

El diseño conservará las medidas de seguridad actuales, pero incorporará elementos distintivos como portada con letras doradas, símbolos patrios y referencias al aniversario.

Hasta ahora, los pasaportes estadounidenses solo incluían representaciones históricas como el Monte Rushmore o figuras como Martin Luther King Jr., por lo que el nuevo diseño marca un cambio relevante en la tradición del documento.