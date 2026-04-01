Poco a poco se materializa el programa de transporte escolar gratuito en Tlajomulco de Zúñiga, este martes en sesión extraordinaria el Cabildo del Ayuntamiento aprobó el programa piloto denominado ‘TlajoVan a la Escuela’. El presidente municipal, Gerardo Quirino, detalló que se trata de una inversión de hasta 680 mil pesos para su implementación este mismo 2026.

“Estamos aprobando hoy el programa piloto por ocho semanas con las vans que van a estar iniciando operaciones y tendremos que evaluar después de las ocho semanas los impactos que hemos tenido, desde luego la voluntad que tiene que ver, a insistir, por parte de las instituciones educativas y también por parte de los padres de familia. Estamos tratando de que sea un modelo que genere confianza hacia los papás, porque no es sencillo que luego dejes a tu hijo en una van y se lo lleven a la escuela”.

Tlajomulco operará el programa piloto de transporte escolar con 6 vehículos. (Por Gustavo Cárdenas)