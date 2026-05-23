El Gobierno de Estados Unidos advirtió que la selección de República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de viajar a Houston para disputar su primer partido del Mundial ante Portugal.

La medida responde al brote de ébola registrado en el país africano, considerado emergencia sanitaria internacional.

Las autoridades señalaron que el equipo deberá mantener una “burbuja sanitaria” para poder ingresar a territorio estadounidense.

La selección congoleña realiza actualmente su preparación en Bélgica y disputará amistosos ante Dinamarca y Chile antes del torneo.