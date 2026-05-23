El Papa León XIV recibió en audiencia al arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega durante su visita a Italia.
El religioso tapatío acudió a Roma para participar en actividades del Dicasterio para la Evangelización, del cual forma parte.
Robles Ortega informó que transmitió al Pontífice saludos de la Iglesia y que León XIV envió su bendición a los fieles de Jalisco.
El cardenal también pidió mantener oraciones por el ministerio y la salud del Papa.
Papa León XIV recibe al Cardenal Robles Ortega en El Vaticano
El Papa León XIV recibió en audiencia al arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega durante su visita a Italia.