El Papa León XIV recibió en audiencia al arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega durante su visita a Italia.

El religioso tapatío acudió a Roma para participar en actividades del Dicasterio para la Evangelización, del cual forma parte.

Robles Ortega informó que transmitió al Pontífice saludos de la Iglesia y que León XIV envió su bendición a los fieles de Jalisco.

El cardenal también pidió mantener oraciones por el ministerio y la salud del Papa.