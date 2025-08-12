La embajada de Estados Unidos en México felicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “por su continua y valiente cooperación” en el traslado de 26 reos de alto perfil a territorio estadounidense.

El embajador Ronald Johnson expresó su agradecimiento con la mandataria y su administración “por demostrar determinación frente al crimen organizado”.

La embajada resaltó que entre los transferidos se encuentran personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.