Tras el fallo de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, que obliga a Zapopan a otorgar permiso para la construcción de hasta 17 mil viviendas en Valle de los Molinos, el presidente municipal Juan José Frangie señala que esa zona no tiene los servicios ni las vías de movilidad para sostener tal cantidad de nuevos desarrollos inmobiliarios.

“Le vamos a meter todos los kilos para que no se haga una casa más en esa zona; eso sería una irresponsabilidad. Hoy Valle de los Molinos no tiene agua, la parte de electricidad se les quema a todas las familias sus electrodomésticos, el flujo de tránsito que existe”.

Juan José Frangie sentenció que los magistrados no pueden decidir el ordenamiento territorial de un municipio y dónde se construyen o no nuevas viviendas. (Por Gustavo Cárdenas)