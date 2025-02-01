El gobierno de Estados Unidos comenzó a despedir a miles de funcionarios tras 10 días sin acuerdo entre demócratas y republicanos para extender el gasto público, informa la Casa Blanca.

Al menos 750 mil empleados han sido suspendidos o trabajan sin salario, y se advierte que 1.3 millones de militares podrían sumarse el próximo miércoles si el cierre persiste.