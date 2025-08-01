El paso de la tormenta tropical “Raymond” provoca inundaciones y viviendas dañadas en Guerrero mientras que Colima, Jalisco y Baja California Sur se mantienen en alerta.

En Zihuatanejo, el agua alcanzó hasta 50 centímetros en calles y viviendas; seis autos quedaron varados y varias casas resultaron afectadas.

En Jalisco y Colima, las secretarías de Educación suspendieron clases en municipios costeros.

En Baja California Sur, la Marina desplegó mil 500 efectivos y 18 embarcaciones para tareas de apoyo ante el posible impacto del fenómeno en Los Cabos y La Paz.