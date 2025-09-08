Estados Unidos consiguió llevar ante la justicia a una de las personas presuntamente responsables de la adquisición de armas de fuego del Cártel del Noreste.

Se trata de Gerardo Rafael Pérez Jr., alias ‘El Jerry’, quien decidió declararse culpable de tráfico de armas en una corte de Texas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el pasado 4 de septiembre Pérez Jr. aceptó su responsabilidad en un tribunal federal de San Antonio, Texas.

En total, se trató de cuatro cargos relacionados con su papel como coordinador de una organización de tráfico de armas.