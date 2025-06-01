La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.65 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 6 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.
Expertos financieros señalan que este lunes el peso es favorecido por el retroceso del billete estadounidense, gracias a que los inversores mantienen una visión optimista del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal en las últimas reuniones del año.
Dólar estadounidense inicia semana en 18.65 unidades
