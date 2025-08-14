El gobierno de Estados Unidos dirigió sus baterías contra los líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras que operan en los límites de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, dedicados al tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsión.

Autoridades estadounidenses publicaron recompensas por 26 millones de dólares por información que conduzca a los arrestos de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, líder de Carteles Unidos, así como también Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo” y Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” integrantes de la misma agrupación delictiva.

El Departamento del Tesoro afirmó que Cárteles Unidos es responsable de producir opioides sintéticos y traficarlos a Estados Unidos, además se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas.