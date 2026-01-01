El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, el ‘tercero al mando’ de Venezuela.

Militar de formación, político por ambición y figura clave del chavismo desde sus orígenes, Diosdado Cabello ha ocupado casi todos los espacios de poder posibles sin necesidad de disputar nunca el liderazgo máximo.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero Delcy Rodríguez quien era vicepresidenta del país asumió como presidenta, en la ceremonia estuvo presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.