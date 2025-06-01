El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta urgente para que sus ciudadanos no viajen a Venezuela y quienes ya se encuentren en ese país salgan de inmediato, ante el “alto riesgo de detención arbitraria”.

La Embajada señaló que la advertencia permanece debido a riesgos de tortura durante detenciones, terrorismo, secuestros, criminalidad, disturbios civiles y deficiente infraestructura de salud.

El Departamento de Estado recordó que, desde 2019, no existe presencia diplomática estadounidense en territorio venezolano, por lo que no pueden brindar asistencia consular.