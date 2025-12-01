Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum su presencia en el sorteo del Mundial de Futbol 2026, el cual se llevará a cabo este viernes en Washington.

“Nos vamos hoy en la tarde, tarde-noche a Washington. Ahora sí, lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, por los tiempos de ida y vuelta ya no nos daba la oportunidad. Nos vamos hoy en la tarde-noche, aún no sé la hora, dormimos en Washington en un hotel; vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña, porque es de corto tiempo por los tiempos del evento con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”.

Y regresará mañana mismo por la noche para estar en el festejo por los 7 años de Morena en el poder. (Por Arturo García Caudillo)