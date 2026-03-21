El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de Nueva York desechar la apelación presentada por Genaro García Luna contra la condena de 38 años de prisión impuesta en 2024 por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

En un documento de más de cien páginas, fiscales sostienen que las pruebas del juicio demostraron de forma contundente su colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios cuando era secretario de Seguridad en México.

El exfuncionario fue declarado culpable tras un proceso de cinco semanas y actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.