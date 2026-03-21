La Secretaría de Marina desplegó un operativo en el norte de Veracruz tras detectar manchas de hidrocarburo en playas de Tuxpan, Tamiahua y Cazones.
Como parte del protocolo, se instaló el Comité de Contingencias con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos técnicos.
Se realizaron inspecciones terrestres, sobrevuelos y recorridos marítimos para evaluar riesgos.
En las labores de limpieza, brigadas retiraron alrededor de tres toneladas de material contaminante en Playa Villa Mar y media tonelada en Isla Lobos.
El hidrocarburo recolectado será manejado como residuo peligroso bajo responsabilidad de Pemex.
Semar activa operativo por derrame de hidrocarburo en costas de Veracruz
La Secretaría de Marina desplegó un operativo en el norte de Veracruz tras detectar manchas de hidrocarburo en playas de Tuxpan, Tamiahua y Cazones.