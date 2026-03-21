La Secretaría de Marina desplegó un operativo en el norte de Veracruz tras detectar manchas de hidrocarburo en playas de Tuxpan, Tamiahua y Cazones.

Como parte del protocolo, se instaló el Comité de Contingencias con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos técnicos.

Se realizaron inspecciones terrestres, sobrevuelos y recorridos marítimos para evaluar riesgos.

En las labores de limpieza, brigadas retiraron alrededor de tres toneladas de material contaminante en Playa Villa Mar y media tonelada en Isla Lobos.

El hidrocarburo recolectado será manejado como residuo peligroso bajo responsabilidad de Pemex.