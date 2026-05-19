El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados internacionales reforzar las acciones contra distintos grupos terroristas y organizaciones criminales, entre ellas Hezbolá y el Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia internacional en París sobre financiamiento al terrorismo, el funcionario estadounidense llamó a endurecer sanciones económicas, cerrar empresas fachada y combatir esquemas financieros utilizados por estas organizaciones.

Bessent centró parte de su mensaje en Irán, al señalar que Estados Unidos no debe enfrentar solo las acciones contra el terrorismo y las redes de financiamiento ilícito.

También defendió la política de sanciones económicas de Washington y afirmó que deben ser medidas específicas, temporales y enfocadas en generar efectos concretos sobre gobiernos y grupos criminales señalados por Estados Unidos.