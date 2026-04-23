El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 23 personas y entidades vinculadas a una red internacional de suministro de opioides sintéticos asociada al Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro informó que la estructura incluye proveedores e intermediarios que facilitan el acceso a precursores químicos, principalmente desde Asia, para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas.

Entre los sancionados figuran operadores en India y Guatemala.

Autoridades estadounidenses señalaron que estas acciones buscan desarticular toda la cadena del narcotráfico y frenar el impacto de estas drogas en su territorio.