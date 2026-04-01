23 de abril, Día Internacional del Libro, y la FIL lo celebró con la lectura en voz alta del clásico ‘Pedro Páramo’ del jalisciense Juan Rulfo, en la explanada de la Rectoría de la UdeG, ubicada sobre avenida Juárez. Juan Carlos Rulfo, hijo del homenajeado autor, agradeció que se tomara en cuenta el legado de su padre, exponente del realismo mágico.

“De ver el entusiasmo de las nuevas generaciones y de cómo se reintroduce y cómo se reinterpreta y cómo se reconoce todo. Hace rato estábamos platicando qué es Pedro Páramo de alguna manera y para nosotros es algo muy especial, pero sobre todo he estado pensando que es un canto de amor, un canto de amor a la tierra, de un reclamo también de apapáchenme, háganme caso en esta tierra que está tan dolida y tan llena de necesidad de ustedes, del amor a reconocerse, de querer la tierra, de querer su casa, de querer sus palabras”.

Para la lectura en voz alta de ‘Pedro Páramo’, se esperaba la participación de 5 mil personas. (Por Gustavo Cárdenas)