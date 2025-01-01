El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al acusarlo de permitir el crecimiento de los cárteles de la droga durante su administración.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la producción de cocaína en Colombia alcanzó su nivel más alto en décadas, por lo que se ordenó el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibió transacciones financieras con Petro, su familia y colaboradores.

El mandatario colombiano respondió que las sanciones son “injustas” y reiteró que no retrocederá en su lucha contra el narcotráfico.