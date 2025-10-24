El peso mexicano cerró este viernes con una depreciación moderada de 0.25 por ciento, al cotizarse en 18.44 unidades por dólar.

El movimiento de la moneda estuvo influido por la incertidumbre ante la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, en la que, según adelantó el mandatario estadounidense, se abordará el tráfico de fentanilo además de los temas comerciales.

Analistas señalaron que el peso operó con cautela ante la falta de catalizadores inmediatos.