El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a dos casinos en Tamaulipas y a varios individuos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, se señaló que establecimientos como Casino Centenario y Casino Diamante habrían sido utilizados para el lavado de dinero.

Entre los sancionados figuran Eduardo Javier Islas Valdez, acusado de tráfico de personas, y Juan Pablo Penilla, ex abogado de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”.

También fue incluido el activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas personas facilitarían actividades ilícitas como tráfico de fentanilo, extorsión y lavado de dinero en la región.