En respuesta a las quejas de transportistas, que en las últimas semanas han bloqueado accesos carreteros en todo el país, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, asegura que ha habido reducción en el número de asaltos, gracias al despliegue de un más de veinte mil efectivos.

“Hay un dispositivo que en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que son de alta incidencia delictiva, particularmente en los de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí. En estos tenemos más de 20 mil elementos que están distribuidos, apoyados por personal de campo, propiamente la dirección general de Carreteras de la Guardia Nacional. Hay un dispositivo, un plan, que se ha llamado el Cero Robo a Carreteras y en este, en los últimos meses hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja”.

Afirma que ha tenido reuniones con la Cámara de Autotransporte, en las que se acordó tener mayor coordinación y mantener abiertas las denuncias. (Por Arturo García Caudillo)