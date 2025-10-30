Estados Unidos sancionó a la Organización de Tráfico Humano “Bhardwaj”, una red con sede en Cancún, Quintana Roo, encabezada por el ciudadano indio, Vikrant Bhardwaj y dos mexicanos.

Según la dependencia estadounidense, el grupo utilizaba rutas aéreas y marítimas para trasladar migrantes desde Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia hacia la Unión Americana, con apoyo de autoridades corruptas y redes criminales mexicanas.

La estructura incluye 16 empresas y tres cómplices, implicados también en extorsión, narcotráfico y lavado de dinero.