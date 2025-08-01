El frente frío número 11 en el Golfo de México generó el fenómeno meteorológico conocido como “Norte” con vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

Los ventarrones dejaron a más de 70 mil usuarios sin energía eléctrica en Tamaulipas y Veracruz, confirma la Comisión Federal de Electricidad.

El apagón afecta a escuelas, semáforos y negocios, mientras se registran caídas de árboles y daños estructurales.

La CFE desplegó un equipo técnico conformado por más de 100 personas para restablecer el suministro eléctrico.