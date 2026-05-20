El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas y dos empresas presuntamente vinculadas con operaciones de lavado de dinero para la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

La acción también incluyó a seis personas relacionadas con operadores de “La Mayiza”.

Las sanciones contemplan congelamiento de activos y prohibición de transacciones bajo jurisdicción estadounidense.

Entre los señalados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como presunto operador financiero de “Los Chapitos”.

Según autoridades estadounidenses, participaba en el manejo de ganancias del narcotráfico mediante transferencias electrónicas y criptomonedas.