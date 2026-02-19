El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el resort Kovay Gardens, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de fraude con tiempos compartidos vinculado al crimen organizado en Puerto Vallarta.
La medida, aplicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, alrededor de 6 mil personas en Estados Unidos fueron víctimas de este esquema delictivo, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.
EU sanciona resort en Nayarit por presunto fraude ligado el crimen organizado
