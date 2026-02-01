Los dos decesos por influenza registrados este año en Jalisco corresponden a personas mayores de 65 años que no estaban vacunadas y presentaban comorbilidades como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, confirma la Secretaría de Salud estatal.

Las víctimas, residentes de Guadalajara y Tlaquepaque, fueron atendidas en el Seguro Social.

En lo que va de 2026 se han confirmado 108 casos de influenza, frente a 31 del año anterior.

Autoridades señalaron que enero y febrero concentran el mayor número de contagios de la enfermedad.