Los dos decesos por influenza registrados este año en Jalisco corresponden a personas mayores de 65 años que no estaban vacunadas y presentaban comorbilidades como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, confirma la Secretaría de Salud estatal.
Las víctimas, residentes de Guadalajara y Tlaquepaque, fueron atendidas en el Seguro Social.
En lo que va de 2026 se han confirmado 108 casos de influenza, frente a 31 del año anterior.
Autoridades señalaron que enero y febrero concentran el mayor número de contagios de la enfermedad.
Reportan dos muertes por influenza en Jalisco; ninguno estaba vacunado
