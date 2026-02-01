El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos países intensificarán acciones conjuntas contra toda la estructura del narcotráfico, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En redes sociales, destacó la visita a México de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y subrayó que la estrategia no sólo apunta a productores y traficantes, sino también a quienes financian y lavan recursos.

Johnson señaló que esta coordinación refleja el compromiso de los gobiernos encabezados por Donald Trump y Claudia Sheinbaum para frenar el flujo de drogas y fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.